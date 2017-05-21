會考英文多益化 決勝點在閱讀測驗
英文補教老師王東昇分析，今年會考英語科決戰關鍵在於閱讀測驗，近年考題朝高中化、英檢化方向走，今年題幹文長、也帶進較難的推理題，必須掌握文意才能作答。想拿A++含聽力測驗只能錯2至3題，超過5題答錯就可能拿不到A。
他說，今年單字題屬於國中會考範圍內，相對簡單，不容易扣分。近年考題傾向前後文意題目增加，沒有理解可能弄錯，因果、轉折等連貫用法，考生不留意可能粗心答錯。
至於計算題連續兩三年都有出現，需要專注力；閱讀測驗有陷阱，由於文章篇幅長，例如閱讀測驗第一題換書就可能犯錯。另外，今年考題有懸疑驚悚小說，內容相當引人入勝，不過文中出現困難單字，考生需推敲正確字義。
王東昇認為，會考圖表題目相當有水準，值得一提的是，常出的文法題型放在閱讀測驗中，作為閱讀素材解釋測驗。29、30題非常冗長，甚至不輸大學聯考入門題型，搭配方向可能在題目上「迷路」，也是少見連貫題型；31至33題有效銜接國、高中閱讀能力，但美中不足之處在於作答須翻頁。
他建議考生作答閱讀測驗時隨時標註，以防忘記重點，文法題仍為最值得投資的題型，整體來看，英文考題出得相當好，有鑑別度、中間偏難。他也說，台灣常為人詬病的是英文程度追不上鄰國，近年以閱讀能力、聽力為重點，題型轉變、篇幅變長、活用考題變多，長度與難度都逐年提升，確實為長久之計。
(中時)
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