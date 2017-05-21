周杰倫520沒示愛！改講阿北級笑話 網不懂崩潰
歌壇天王周杰倫（周董）在今年金曲取得3門票，入圍最佳男歌手、年度歌曲、音樂錄影帶獎，收穫頗豐，讓周董很開心。不過周杰倫在昨諧音「我愛你」的5月20日沒告白嬌妻，不過他講了個冷笑話，不但網友沒捧場，還狠虧是「阿北（阿伯）級笑話」。
周杰倫配合520「我愛你」分享冷笑話「在遙遠的5月20號那天，大禹治水三過家門而不入，第四次他終於哭了，請問誰...聽到他的哭聲？答案是我，因為...而我聽見夏禹（下雨）的聲音」，粉絲直呼「冷爆了」、「不懂你的黑色幽默」，不過仍有人直呼好笑「我不爭氣的笑了...原來周董的歌跟夏禹有關...」。
(中時電子報)
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