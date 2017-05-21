車檢廢氣多　桃園補助檢驗員健檢費3500元

環保局柴油車檢測人員在路邊進行攔檢作業。（環保局提供）

桃園市政府環保局統計，桃園地區去年的機車排氣檢驗次數高達62萬輛次，位居全國第5名，柴油車方面待龜山柴油車檢測站啟用後，預計年檢驗量將達到1萬3000輛以上，為了照顧機車及柴油車排氣檢驗人員的健康，年資1年以上的排氣檢驗人員，18日起就可申請每人每次3500元的健檢補助。

環保局表示，凡是經環保局核可的機車、柴油車排氣檢驗人員，及路邊攔查檢測作業人員，只要在桃園市檢驗年資累計至當年度 1月1日止滿1年者，就可申請這項補助。

環保局提醒，要申請健康檢查補助者的排氣檢驗人員，健檢日期需為當年度，並得在當年11月30日前送達環保局；健檢項目不拘，但須在當年度1月1日起由中央主管機關認可的醫療機構完成健康檢查，每3年得補助一次，補助金額以每人3500元為限，金額不及者則核實給予補助。

(中時)