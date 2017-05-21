圖書館專心讀書 小心賊就在身邊

陳男在圖書館裡的一舉一動，被監錄器全都錄。（李義翻攝）

考季烤季，許多學生選擇到圖書館吹冷氣讀書，專注讀書卻不知偷兒就在身邊。林姓高職生與同學相約到圖書館讀書，用皮夾占位子忘了取回，皮夾內的1千元新台幣及1百元美金全都被偷。無業有竊盜前科的陳姓男子食髓知味想再度行竊，當場被警方逮捕。

林姓高職生是5月10日與同學相約下課後到高雄市立文化中心圖書館看書，他用皮夾為同學占位子，未料同學爽約，他也忘了取回皮夾，讀完書就離去。

館員發現皮夾，從裡面的證件聯繫他，取件時發現現金全都不翼而飛。警方調閱監錄畫面，鎖定留長髮、有竊盜、公共危險等前科的40歲陳男。

母親節當天，不知已經被鎖定的陳男又到圖書館，企圖尋找犯案目標，被館方發現報警，當場逮捕。

陳男起初堅決否認行竊，警方出示監錄畫面，他見無法狡賴才坦承犯案，還自行供出手上戴的電子錶是到六合夜市偷的。警訊後，依竊盜罪嫌移送法辦。

(中時)