賀一航悼念豬哥亮 澄清完全沒心結
豬哥亮病逝第七天，他帶領入行的徒弟賀一航終於現身靈堂。賀一航與董至成、小亮哥一起抵達，他在師父靈前說：「大哥我來看你了，希望你一路好走！」
賀一航也鄭重澄清，之前可能是媒體轉述錯誤，他與豬哥亮之間沒有任何心結，師父臥病時，他還傳《心經》讓他念，偶爾跟他聯絡，最後一次講話是他剛開完刀時關心他的病況，當時豬哥亮還很堅強地說「我很好」。
賀一航說，他前幾天都在國外，今天回國馬上趕來看豬大哥。「他是帶我出道的祖師和師父，我們兩個除了像師徒，也是很好的大哥和小弟，是對我有很大意義的長輩。」至於很久沒上豬哥亮節目，賀一航強調，那是他們自己時間上的問題、或節目內容上不好安排，真的沒有其他問題，兩人之間完全沒有所謂心結。
他有感而發表示，最近有些特別節目或新聞報導講一些豬哥亮的故事，但其實或多或少都不是很正確，自己雖然不便表達什麼，只是覺得豬大哥人都走了，希望有些人上通告時，不要把事情講得太誇張。「上節目賺通告費能理解，但真正說出來的事，不要講得太浮誇，這樣很不好。」
他也和家屬表示，如果有需要一定盡量幫忙，6月20日的告別式，他也一定會出席。至於昨晚做頭七法會時，出現在靈堂的金色飛蛾被解讀是豬哥亮回來了，賀一航也說：「應該吧！很多我們想像不到的事都會發生。」他自己也曾罹患大腸癌，目前持續追蹤，狀況都很好，他覺得保持好心情很重要。
(中時)
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