台中「豐原長青元氣學堂」園遊會開心迎端午

豐原長青元氣學堂園遊會現場，長輩們親手做粽子香包迎接端午節！（陳世宗翻攝）

台中市政府補助彭婉如基金會，承辦多功能日間托老中心「豐原長青元氣學堂」，去年開辦至今持續提供高齡長輩社區式的照顧服務，元氣學堂21日舉辦「元氣學堂 快樂家庭」園遊會活動；現場有古早味粽子、香包、養生飲品等長輩親手製作成果，迎接端午佳節！

社會局副局長陳坤皇說，豐原長青元氣學堂是全國首創的多功能日托中心，收托對象以高齡及輕度失能失智長輩為主，落實中市「托老一條龍」政策中，721計畫針對高齡人口中2成亞健康、輕度失能老人及其家庭，提供具有復原照顧支持的服務模式。

陳坤皇指出，元氣學堂就近提供身心機能活化課程，提升長輩生活自理能力、延緩生理功能退化，也減輕家屬的照顧負擔。課程安排刺激腦力的懷舊童謠及桌遊、台灣體育大學專業師資的體適能課；以及協助澆花、挑菜、洗碗、維持環境清潔等日常工作，盼促進長輩健康、活躍老化。

彭婉如基金會執行長王慧珠說，目前每周收托3天，已有13位長輩入學，其餘2天響應政府預防及延緩失能政策，巡迴社區及衛生所進行「元氣列車」篩檢；並積極培訓到宅生活支持的家管員，目前已有18名家管人員協助支持68個社區家庭，也創造出每年約700萬元的經濟規模。

(中時)