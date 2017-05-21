皮垮現身坎城網感慨 木村拓哉高EQ回應
日本男神木村拓哉日前帶著新片《無限之住人》首映會，對於媒體他大方擺了不少姿勢提供拍照，不過向來是男神指標的他，被說皮垮現身，不少網友感慨「真的老了」，不過木村拓哉在接受訪問時，面對「永保青春」一事，他卻說自己不接受這種事！
木村拓哉日前現身坎城影展時，被說真的上了年紀、皮垮等，讓不少人驚呆，不過他在接受大陸媒體訪問時，被問及是否關鍵的「青春」問題，木村拓哉就直接說自己不希望「永保青春」這種事情發生在自己身上，直呼「這樣自己所愛的人沒法和我一起擁有無限的話，我一定會變成一個孤獨的人，我不希望變成那樣！」言下之意似乎是在對變老的狀況感到相當自然，一點都不在乎。
(中時電子報)
關鍵字：木村拓哉
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