皮垮現身坎城網感慨 木村拓哉高EQ回應

木村拓哉老態現身坎城，但他自己對於永保青春這種事相當反感！（圖／達志影像）

日本男神木村拓哉日前帶著新片《無限之住人》首映會，對於媒體他大方擺了不少姿勢提供拍照，不過向來是男神指標的他，被說皮垮現身，不少網友感慨「真的老了」，不過木村拓哉在接受訪問時，面對「永保青春」一事，他卻說自己不接受這種事！

木村拓哉日前現身坎城影展時，被說真的上了年紀、皮垮等，讓不少人驚呆，不過他在接受大陸媒體訪問時，被問及是否關鍵的「青春」問題，木村拓哉就直接說自己不希望「永保青春」這種事情發生在自己身上，直呼「這樣自己所愛的人沒法和我一起擁有無限的話，我一定會變成一個孤獨的人，我不希望變成那樣！」言下之意似乎是在對變老的狀況感到相當自然，一點都不在乎。

(中時電子報)