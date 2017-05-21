挨家挨戶找　桃園暖警助迷路女童回家

員警帶著女童挨門挨戶找家。（葉臻翻攝）

女童得知要被警察叔叔送回家時，開心做出鬼臉。（葉臻翻攝）

桃園八德分局四維派出所副所長袁英傑及警員謝永靖，昨天晚上9點巡邏時，接獲陸光里巡守隊通報，在陸光街52號前發現一名走失的小女孩。

警方抵達現場後，得知走失的3歲何姓女童住在力霸街附近，但不知道父母姓名，員警將她載至力霸街後，挨家挨戶詢問女童住家，問了數十戶之後，終於輾轉找到女童家人。得知女童下午2點多和母親出門時就走失，幸好沒有被拐騙走，最後安全返家，也讓家人破涕為笑。

(中時)