草屯中央扶輪社提供獎學金 幫助弱勢學子
草屯中央扶輪社，協助弱勢家庭子女順利完成學業，推動「扶輪之子」計畫，接受獎助的學生與師長，21日齊聚相見歡，共餐聯絡情誼，也藉此讓學生感受社會溫暖，進而引導積極向上的動力。
中央扶輪社長林志辰表示，該社秉持國際扶輪「成為獻給世界的禮物」的行動主軸，以創新的思維及變革的作法，透過團隊合作，積極擘畫貧困救濟、偏鄉英語教學、扶輪愛心盃羽球賽等服務。
扶輪之子計畫主委李順安指出，該社今年持續推動扶輪之子計畫，涵蓋縣內南投特教學校、南投高中，草屯及國姓國中，國小部分包括僑建、中寮、炎峰、敦和、碧峰、中原、雙冬、富功、國姓、長流國小；彰化文興高中、芬園國小、台中市大德國中、雲林東南國中等18所學校，6歲至18歲學生，每名學生1年可獲助學金1萬2000元，持續認養3年以上，總捐助金額已超過150萬元。
國際扶輪社3462地區RCC主委黃榮堯表示，全國各扶輪社在南投縣進行扶輪計畫，幫助的學童人數超過2000人，透過學校師長、社友的發掘個案，及實際關懷互動，了解生活及學業需求等協助行動，讓更多學童在求學、成長的路途上不致孤單。
(中時)
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