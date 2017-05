拋下4歲兒 孫燕姿520揪尪看戲放閃

孫燕姿與老公昨看戲過520。(圖/翻攝自孫燕姿Zifans官方微博、孫燕姿微博)

納迪姆分享與老婆閃照。(圖/翻攝自Nadim van der Ros 臉書)

孫燕姿日前探望楊采妮與她的雙胞胎兒子(圖/翻攝自孫燕姿SunYanzi微博)

孫燕姿與納迪姆今年滿結婚6周年。(圖/中時資料照片)

38歲天后孫燕姿2011年與荷蘭籍老公納迪姆結婚,兩人雖然已經是育有一名四歲兒子的爸媽,昨(20日)逢諧音「我愛你」的520,仍不忘找時間抽空約會複習兩人世界,晚上納迪姆難得分享和妻子到劇院看戲閃照,粉絲也大讚:「超甜」、「好久沒看到兩人合照了」、「這狗糧我願意」。

今年3月,孫燕姿難得曬出4歲兒子背影,讓網友驚呼「納小子」暴風抽高長超快,日前母親節,孫燕姿首次探望楊采妮與她的雙胞胎兒子,她開心說:「終於抱到Charlie(楊采妮)的兩位可愛寶寶了!」而照片中孫燕姿燦笑,抱Baby的手勢相當專業,粉絲也拱孫燕姿再接再厲替納小子生個弟妹。

昨逢甜蜜的5/20,晚間納迪姆在臉書PO出與孫燕姿貼臉閃照,透露:「Saturday night Tango with the wife.(週六晚上和老婆看《Tango》),粉絲樂見結婚剛滿6周年的兩人幸福依舊,紛紛說:「today without son」、「這才是真狗糧」。

(中時電子報)