拋下4歲兒 孫燕姿520揪尪看戲放閃

孫燕姿與老公昨看戲過520。（圖／翻攝自孫燕姿Zifans官方微博、孫燕姿微博）

納迪姆分享與老婆閃照。（圖／翻攝自Nadim van der Ros 臉書）

孫燕姿日前探望楊采妮與她的雙胞胎兒子（圖／翻攝自孫燕姿SunYanzi微博）

孫燕姿與納迪姆今年滿結婚6周年。（圖／中時資料照片）

38歲天后孫燕姿2011年與荷蘭籍老公納迪姆結婚，兩人雖然已經是育有一名四歲兒子的爸媽，昨(20日)逢諧音「我愛你」的520，仍不忘找時間抽空約會複習兩人世界，晚上納迪姆難得分享和妻子到劇院看戲閃照，粉絲也大讚：「超甜」、「好久沒看到兩人合照了」、「這狗糧我願意」。

今年3月，孫燕姿難得曬出4歲兒子背影，讓網友驚呼「納小子」暴風抽高長超快，日前母親節，孫燕姿首次探望楊采妮與她的雙胞胎兒子，她開心說：「終於抱到Charlie（楊采妮）的兩位可愛寶寶了！」而照片中孫燕姿燦笑，抱Baby的手勢相當專業，粉絲也拱孫燕姿再接再厲替納小子生個弟妹。

昨逢甜蜜的5/20，晚間納迪姆在臉書PO出與孫燕姿貼臉閃照，透露：「Saturday night Tango with the wife.（週六晚上和老婆看《Tango》），粉絲樂見結婚剛滿6周年的兩人幸福依舊，紛紛說：「today without son」、「這才是真狗糧」。

(中時電子報)