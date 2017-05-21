疑糾紛引爆衝突 15歲少年遭砍送醫
新北市15歲吳姓少年今(21)天凌晨0時許與28歲劉姓男子相約到三重成功路談判，談判破裂遭對方7人持西瓜刀猛砍，導致背部10公分刀傷，左腰及左手肘分別有3、4公分刀傷，警消獲報到場將吳少送醫，所幸無生命危險，警方已帶回5名嫌犯偵訊，訊後將依殺人未遂、妨害秩序等罪嫌送辦。
警方調查，受傷的吳姓少年昨天與砍人的劉姓主嫌在事發現場旁的旅社電梯口發生碰撞，2人爆發口角衝突，相約凌晨在同一地點談判，不料吳少帶著3名友人剛到現場，立刻遭劉男及另外6名同夥持西瓜刀攻擊，吳姓少年受傷倒地後，劉男一行人便一哄而散。
警方表示，警方到場後隨即在附近展開搜查，並發現路上有2部可疑車輛，立刻攔下盤查訊問是否為砍人嫌犯，起初劉男及同夥一度矢口否認，辯稱只是路過，但警方在車上查獲2把西瓜刀，5人見無法辯解才坦承犯行。
警方目前帶回包含劉男在內的5名嫌犯偵訊，訊後將依殺人未遂、妨害秩序等罪嫌送辦，正持續緝捕另2名涉案人士到案，另因吳少與劉男相約談判，警方訊後也依妨害秩序罪嫌將吳少與2名友人送辦。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。