疑糾紛引爆衝突 15歲少年遭砍送醫

新北市15歲吳姓少年今(21)天凌晨0時許與28歲劉姓男子相約到三重成功路談判，談判破裂遭對方7人持西瓜刀猛砍，導致背部10公分刀傷，左腰及左手肘分別有3、4公分刀傷，警消獲報到場將吳少送醫，所幸無生命危險，警方已帶回5名嫌犯偵訊，訊後將依殺人未遂、妨害秩序等罪嫌送辦。

警方調查，受傷的吳姓少年昨天與砍人的劉姓主嫌在事發現場旁的旅社電梯口發生碰撞，2人爆發口角衝突，相約凌晨在同一地點談判，不料吳少帶著3名友人剛到現場，立刻遭劉男及另外6名同夥持西瓜刀攻擊，吳姓少年受傷倒地後，劉男一行人便一哄而散。

警方表示，警方到場後隨即在附近展開搜查，並發現路上有2部可疑車輛，立刻攔下盤查訊問是否為砍人嫌犯，起初劉男及同夥一度矢口否認，辯稱只是路過，但警方在車上查獲2把西瓜刀，5人見無法辯解才坦承犯行。

警方目前帶回包含劉男在內的5名嫌犯偵訊，訊後將依殺人未遂、妨害秩序等罪嫌送辦，正持續緝捕另2名涉案人士到案，另因吳少與劉男相約談判，警方訊後也依妨害秩序罪嫌將吳少與2名友人送辦。

(中時)