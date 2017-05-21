「家長會長盃」桌球賽 弘光科大開打
第2屆中部五縣市「家長會長盃」桌球錦標賽今日在弘光科技大學開打，500多名選手揮拍拚鬥，競爭相當激烈。賽前70歲的前教育部長黃榮村、台中市教育局長彭富源共同開球，桌球好手彭富源還「一打三」，和市議員吳敏濟、弘光科大副校長易光輝帶來精彩開場賽。
中部五縣市家長會長盃桌球錦標賽由台中市家長會聯盟策劃，彰化、南投、雲林及苗栗縣市家長團體合辦，台中市家長會長聯盟會理事長余海倫主持開幕儀式時表示，桌球是不分男女、適合各年齡層的運動，像教育局長彭富源便是桌球好手，前部長黃榮村70歲也還在打。
彭富源致詞表示，自己學生時期是桌球校隊選手，規律運動習慣有助於身心發展，勉勵選手們發揮實力，爭取佳績。他也感謝家長會長聯盟會的付出，與學校共同為教育努力，期待培育優秀選手，讓台中成為運動城市。
「家長會長盃」桌球錦標賽以團體競賽為主，分設教育行政組、學校教師組、家長會組、高中男子組、高中女子組，個人賽則有親子雙打賽，每位參賽選手固守球桌兩端，卯勁發球、接球、殺球，揮汗拚鬥，隊友在旁觀戰，情緒也跟著分數起伏，競爭相當激烈。
(中時)
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