角島鯨花蓮現蹤跡 全球罕見

角島鯨花蓮外海現蹤跡。(楊漢聲翻攝)

相當罕見。(楊漢聲翻攝)

吸引日籍鯨豚研究者留言。(楊漢聲翻攝)

花蓮多羅滿賞鯨19日在臉書刊出當日船班在花蓮外海拍攝到的鬚鯨影像，吸引了日本的鯨豚研究者今井先生留言，指出這應是目前全球罕見活體紀錄的角島鯨，他興奮表示：全球除了馬達加斯加，目前仍未有正式目擊紀錄過角島鯨的活體！

多羅滿賞鯨透過黑潮海洋文教基金會與科博館姚秋如聯繫，並迅速與角島鯨命名者日本東京國立自然史博物館山田格博士聯繫，經照片分析特徵確認，幾乎肯定影像中出現的主角就是角島鯨！

「角島鯨」因少有被鏡頭捕捉過，被譽為世界上最神秘的動物之一。臺灣有將近10次角島鯨擱淺記錄，其中幾次的標本也提供做為2003年發表新種的證據之一；這12年來雖有數次來自花蓮與石梯海域的目擊記錄，但都無法確認是否為角島鯨。過去科學家只找到過死掉的角島鯨，而在使用DNA檢驗前，更被誤認為其他種的鯨類。

賞鯨公司表示，由於此種類的外型與其他鬚鯨相當類似，單憑肉眼不易判定；但在19日多羅滿賞鯨拍攝到鯨魚躍身擊浪的清楚近照，能清楚看到左下顎黑色色塊，及胸鰭的白色邊緣，加上背鰭的形狀，可判定為角島鯨。長期觀察鯨豚的黑潮海洋文教基金會解說員何姿樂表示，角島鯨一般成年體長接近10米，依比例來看，這次目擊的這頭角島鯨可能尚未成年。

這次花蓮多羅滿賞鯨的影像畫面，寫下了臺灣海上鯨豚種類的新記錄，相當的難得可貴。黑潮海洋文教基金會表示，雖然根據記載，此種類分布於印度洋與太平洋，但現有的研究資料尚十分稀少，對於角島鯨的野外生活史和食性等都還不確認，盼這次的影片及記錄，能作為一個重要的研究開端，期待更多鯨類領域的研究者能到台灣花蓮海域共同觀測，持續累積「角島鯨」的生態調查基礎，建立東部海域鯨類生態多樣性的資料庫。

(中時)