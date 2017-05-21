角島鯨花蓮現蹤跡 全球罕見
花蓮多羅滿賞鯨19日在臉書刊出當日船班在花蓮外海拍攝到的鬚鯨影像，吸引了日本的鯨豚研究者今井先生留言，指出這應是目前全球罕見活體紀錄的角島鯨，他興奮表示：全球除了馬達加斯加，目前仍未有正式目擊紀錄過角島鯨的活體！
多羅滿賞鯨透過黑潮海洋文教基金會與科博館姚秋如聯繫，並迅速與角島鯨命名者日本東京國立自然史博物館山田格博士聯繫，經照片分析特徵確認，幾乎肯定影像中出現的主角就是角島鯨！
「角島鯨」因少有被鏡頭捕捉過，被譽為世界上最神秘的動物之一。臺灣有將近10次角島鯨擱淺記錄，其中幾次的標本也提供做為2003年發表新種的證據之一；這12年來雖有數次來自花蓮與石梯海域的目擊記錄，但都無法確認是否為角島鯨。過去科學家只找到過死掉的角島鯨，而在使用DNA檢驗前，更被誤認為其他種的鯨類。
賞鯨公司表示，由於此種類的外型與其他鬚鯨相當類似，單憑肉眼不易判定；但在19日多羅滿賞鯨拍攝到鯨魚躍身擊浪的清楚近照，能清楚看到左下顎黑色色塊，及胸鰭的白色邊緣，加上背鰭的形狀，可判定為角島鯨。長期觀察鯨豚的黑潮海洋文教基金會解說員何姿樂表示，角島鯨一般成年體長接近10米，依比例來看，這次目擊的這頭角島鯨可能尚未成年。
這次花蓮多羅滿賞鯨的影像畫面，寫下了臺灣海上鯨豚種類的新記錄，相當的難得可貴。黑潮海洋文教基金會表示，雖然根據記載，此種類分布於印度洋與太平洋，但現有的研究資料尚十分稀少，對於角島鯨的野外生活史和食性等都還不確認，盼這次的影片及記錄，能作為一個重要的研究開端，期待更多鯨類領域的研究者能到台灣花蓮海域共同觀測，持續累積「角島鯨」的生態調查基礎，建立東部海域鯨類生態多樣性的資料庫。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。