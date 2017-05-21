震驚社會剪嬰棄屍案 狠母及殘暴男友一審均判20年

在104年發生震驚社會的中市剪嬰棄屍案，因警方及社工追查1名失蹤女嬰，生母蘇女才泣訴坦承，許姓男友不滿女兒哭鬧而將之虐死，她才與男友用滾水淋屍剪屍，部分內臟丟馬桶沖走。全案台中地院審理1年多後，依對兒童遺棄致死罪、損壞屍體罪等罪，判處蘇女及許男各徒刑20年。

檢警調查，34歲蘇女沉浮酒女生涯10多年，前後2次婚姻共生下5名子女，她在100年間底生下女嬰是第4個孩子，101年間與24歲許男交往，帶著女嬰與許男同居，中市社會局家暴中心接獲報案指稱，女嬰疑遭虐待，社工前往訪視關切，發現女嬰身上有瘀傷而通報為高風險家庭，但多次查訪後，蘇女等人行蹤不明。

蘇女在104年間聯繫社工指稱，她無力撫養1名1歲大的女兒，請求協助出養，社工追問起3年前失蹤女嬰，蘇女卻語焉不詳，社工發現有異而報案。案經警方及社工緝而不捨追查，蘇女痛哭泣訴：「我是沒有人性的媽媽」，並供出，女兒遭虐死棄屍的駭人聽聞事件。

許男當時因案入監服刑，檢警提訊調查，許男僅坦承虐嬰，但與蘇女均否認殺嬰。蘇女供稱，當年女兒才3個月大，許男為防止女嬰到處爬，平時都將女兒關在養貓的貓屋；女兒如果哭鬧，許男不但毆打，還將女兒關進浴室，也曾將女兒從後衣襟抓起，直接吊掛在牆上的衣物掛勾。

蘇女哭訴，她自己也遭許男拳腳相向，但因不想失去許男，所以，並未阻止許男虐待女兒。101年10月間，許男見女嬰含著手玩，竟強行將她的小手壓塞進嘴裡，直到女嬰出現呼吸困難、抽搐等症狀，許男才叫醒睡夢的的蘇女，並對女嬰進行心肺復甦術，兩人因擔心送醫會遭警方調查恐導致許男涉吸毒曝光，竟狠心眼睜睜看著女嬰抽搐而死。

許男及蘇女先將女嬰屍體用棉被包裹塞進床頭櫃，事後，再燒開水淋屍，用利剪分屍，將屍塊與垃圾混在一起裝進黑色塑膠袋，丟進垃圾車內。

蘇女及許男在警方偵辦期間多次表示悔意，蘇女更直言，3年多來，因犯案過程儼如歷歷在目，常難安眠。蘇女及許男坦承利剪分屍，但對殺嬰則互推責任。

因事隔多年，且女嬰屍體早已滅失，法官難以認定女嬰死亡原因，但蘇女及許男對事發過程陳述通過測謊，無法認定2人有殺害女嬰犯意。

台中地院法官以蘇女身為人母，居然眼睜睜的看著親生女兒遭虐死，事後，還協助毀屍滅跡，依遺棄致死罪判處蘇女徒刑17年、毀壞屍體罪判4年，應執行20年；許男遺棄致死罪判18年、毀損屍體罪判3年，應執行20年。

(中時)