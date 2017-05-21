基北前四志願 分數落點與去年差異不大

國中教育會考今落幕，成績單6月9日寄發。專家評估，今年基北區明星志願落點與去年差異不大，想上建國中學、北一女中，測驗題（不含寫作測驗）門檻約為33分，也就是「總積分」至少要105，前4志願門檻則為30分；但因少子化影響，社區高中以及公私立高中職錄取門檻，會較去年降低1分左右。

基北區今年免試入學延續「108方案」，將5科成績分為A++、A+、A、B++、B+、B、C共7級，分數分別為7至1分，寫作測驗則為6級，依序為1分、0.8分、0.6分及0.1分，加總後，「會考積分」滿分為36分；再加上「多元學習表現積分」和「志願序積分」各36分，「總積分」共108。

台北市私立景文中學國中部主任卓意翔指出，基北區前4志願建中、北一女、師大附中、成功高中、中山女中、松山高中錄取門檻都需會考積分30分以上，建北至少需33分、師大附中32分、成功及中山31分。至於熱門公立高職，如大安高工明星科別，則需24、25分以上。

不過，雖然前4志願分數門檻與去年落差不大，但因今年少子化影響，畢業生較去年減少9000多人，各校釋出的名額卻未驟減，因此，雙北市公私立高中職分界點從去年14分降至今年13分，一般社區高中的錄取門檻也略降。

台北市士林高商校長曾騰瀧分析，今年基北區考生約6萬4000人，6月22日將公布考生的序位區間，以每序位區間0.3％計算，等於每區間約180人，家長可以依照各校招生累進名額以及考生的序位區間來判斷落點，舉例來說，男生第一志願建國中學招生名額954人，考生若落在第1到5區間，就有望上建中。

若從會考積分來說，建中去年會考積分要拿34.6至36分，北一女則是34至36分，今年可以作為參考，而一直到市立大同高中，會考積點都應該要在30分以上。

曾騰瀧認為，與去年相較，今年男女明星志願的落點分數差別應不大，反而是進入社區高中後，才會隨著每年家長與考生不同的選擇，而有落點分數差異，不過今年基北區學校總名額達7萬8000名，每個學生都有1個以上的升學機會。

他也建議，考生與家長屆時可以免試入學分發中選填30個志願，不妨第1、2志願填想唸但分數稍高的「夢幻志願」，第3、4志願填落點志願，第5志願再填比落點稍微低分一點的志願作為保險，對考生最為有利。

(中時)