藍寶堅尼家孫女 認一輩子不用工作只做這事就好！

藍寶堅尼家的孫女伊蕾莎，專訪時坦承一輩子都不用工作，只要每天打扮漂漂亮亮就好。(達志影像)

頂級跑車品牌藍寶堅尼(Lamborghini)，被看作是世界上最夢幻的高貴逸品，而品牌創辦人費魯齊歐藍寶堅尼(Ferruccio Lamborghini)，因為其所推出的高檔跑車致富，且「富過三代」，連他的孫女伊蕾莎(Elettra Lamborghini)都受惠，在接受專訪時竟坦承，活了23年，她無論過去、現在或未來，都是不需要工作的，一番話讓人忌妒不已。

伊蕾莎今年不過23歲，外表相當性感，也常在IG上曬辣照或分享豪奢生活，儼然是一名網紅，因而有「義大利的派瑞絲希爾頓」稱號，而她對於外界對自己的評論不太在意，近來甚至加盟MTV台的《Super Shore》節目，將私生活公開在鏡頭前，成了實境秀明星。

然伊蕾莎與一般實境秀明星或網紅的不同之處，在於她完全不需要藉由知名度來賺錢，因為她根本不缺這些，她接受《Quién》雜誌專訪，表示身為藍寶堅尼家族的一員，平常真的不需要工作，不過表示自己對於努力工作的人，是非常尊敬的，話鋒一轉，伊蕾莎被問到平常不賺錢的話都在幹嘛？她竟說自己該做的，就是「把自己的外貌打點好，或做一些跟時尚有關的事情」，包含了跟自家出品的跑車們合照，而這些「豪奢日常」，吸引了超過1百40萬粉絲追蹤。

(中時電子報)