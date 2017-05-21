國中會考自然科 考生認為難易適中

會考結束，考心輕鬆步出考場。（許素惠攝）

考生休息後繼續奮戰。（許素惠攝）

國中會考自然科考題，考生普遍認為難易適中，而且生物、地球科學、物理與化學領域題目分布平均，程度稍好的學生，甚至覺得不難，因為觀念題很多，有的很生活化，只要把課本讀熟，中等程度考生就能拿到B+到A成績。

古坑國中方彥翔認為，有難度的題目包括由原子量與分子量算質量、判斷尿素及激素透過器官處理後的成分是多少？前者雖有化學式可套，但仍屬多層次的計算，並牽涉到比例問題，需要較深入的思考，而後者其實已觸及醫學。

古坑國中黃雅婕覺得整張試題在後半段較容易，許多都是日常生活常識，例如以四格漫畫呈現打籃球時投籃的位置點問時間差，以及騎腳踏車時，人車與欄杆的距離問間隔，因為都有圖，幾乎一目了然就能選出答案。

其次，地科部分也出了2、3題有關地震的題目，例如由地震引發的斷層，透過剖面圖選出震央。又以圖畫出發生過地震的陸地4點，判斷震度及規模。台灣常有地震，所以感覺特別熟悉，毋需硬記就知道。

林內淵明國中林郁賢感覺難度普通，因為計算題不多，而由電阻器上相等的電功率要算出電阻並比較，是比較棘手的考題，需要較多的思考。

淵明國中張芷綺覺得很簡單，有信心拿到A++，尤其有好幾題送分題，像問量筒的使用方法，又如將銅拉成絲，以及以火燃燒，問那一種是化學反應，那一種是物理作用，完全不必用大腦就能答對。

(中時)