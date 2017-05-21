國中會考自然科 考生認為難易適中
國中會考自然科考題，考生普遍認為難易適中，而且生物、地球科學、物理與化學領域題目分布平均，程度稍好的學生，甚至覺得不難，因為觀念題很多，有的很生活化，只要把課本讀熟，中等程度考生就能拿到B+到A成績。
古坑國中方彥翔認為，有難度的題目包括由原子量與分子量算質量、判斷尿素及激素透過器官處理後的成分是多少？前者雖有化學式可套，但仍屬多層次的計算，並牽涉到比例問題，需要較深入的思考，而後者其實已觸及醫學。
古坑國中黃雅婕覺得整張試題在後半段較容易，許多都是日常生活常識，例如以四格漫畫呈現打籃球時投籃的位置點問時間差，以及騎腳踏車時，人車與欄杆的距離問間隔，因為都有圖，幾乎一目了然就能選出答案。
其次，地科部分也出了2、3題有關地震的題目，例如由地震引發的斷層，透過剖面圖選出震央。又以圖畫出發生過地震的陸地4點，判斷震度及規模。台灣常有地震，所以感覺特別熟悉，毋需硬記就知道。
林內淵明國中林郁賢感覺難度普通，因為計算題不多，而由電阻器上相等的電功率要算出電阻並比較，是比較棘手的考題，需要較多的思考。
淵明國中張芷綺覺得很簡單，有信心拿到A++，尤其有好幾題送分題，像問量筒的使用方法，又如將銅拉成絲，以及以火燃燒，問那一種是化學反應，那一種是物理作用，完全不必用大腦就能答對。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。