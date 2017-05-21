網球教練變藝術創作者 他用「蘋果皮」寫書法

廖慶華的現代書藝展，展出63幅不一樣的作品。（李金生攝）

廖慶華用蘋果皮「寫」出十分另類的書法。（李金生攝）

廖慶華展出的作品之一「海闊天空」。（李金生攝）

廖慶華展出的作品之一「山」。（李金生攝）

廖慶華展出的作品之一「水」。（李金生攝）

廖慶華展出的作品之一「台灣」。（李金生攝）

廖慶華展出的作品，使用多種不同的媒材。（李金生攝）

廖慶華強調，書法是自由自在的創作，可以激發內心深處的情感。（李金生攝）

從正職網球教練到藝術創作者，蘋果皮和水泥漆都能拿來寫書法的國立東華大學藝術與設計學系主任兼所長廖慶華，今（21）日回到母親的故鄉金門舉辦「樂在其中」現代書藝展，用63幅看似隨意塗鴉舖排，卻能聽到傳統與創新對話的作品，傳送一種打破規矩的創意，也分享彩虹般的快樂心情。

半個「金門人」的廖慶華，外公是參與水頭著名僑匯建築「得月樓」的已故大匠師陳南山，副縣長吳成典則是他的表哥。儘管早有過10餘次國際聯展、個展經驗，但也許是另種近鄉情怯，首次在金門辦展仍讓他激動到差點落淚。

曾做過3年網球教練的廖慶華，中學時勤練書法與讀帖，大學主修哲學，在紐約獲傳播藝術碩士，博士拿的是澳洲設計學位，最近10餘年則專心鑽研藝術創作，自認有如八爪章魚，因此自稱「章魚人」。

天天打球，曾立志要當國手，也曾醉心於漢隸古雅方嚴之美的他，將運動、戲劇、哲學、傳播與設計元素放入書法創作中，並在運用後現代哲學思潮，不斷解構和重新建構的過程中，展現「新書法」的現代藝術。

其中，包括各種媒材的大膽應用，因此在傳統的筆墨紙硯之外，連蘋果皮、水泥漆和廣告顏料，甚至於專業攝影，都可以被他拿來設計和表現趣味橫生的書法，而傳統書法中的留白、線條、佈局和創新的隨機、速度感，則讓書法在抽象與具象的寬廣空間裡，取得一種遊走與平衡的美感。

廖慶華說，書法不是書法家的專利，而應該是自由自在，既隨意又真實的呈現，就像這次他的「樂」在其中現代書藝展，就是希望讓每個人根據自己的經驗，在觀看的過程中激發蟄伏於內心深處的情感，也解讀和詮釋屬於自己的精采。

因此，他的作品不拘泥於任何形式，可以與音樂、戲劇，也可以與行為、裝置藝術結合在一起，最重要的都是心境自然反映。他期待自己的作品無論是「解構書法」、「翻轉書法」、「彩色書法」、「抽象書法」、「激勵書法」、「詩詞書法」，都讓人見到傳統書法的好養分，也能體會到現代書藝的創新和快樂。

廖慶華的現代書藝展，今起至6月1日在金門縣文化局展出，歡迎有興趣者前往欣賞不一樣的書法。

(中時)