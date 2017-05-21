笨賊使用「隱身術」 敵不過警鷹眼遭逮

兩嫌潛入廢棄營區，行竊上百公斤電纜線等物品。（柯宗緯翻攝）

傅姓竊嫌企圖用「隱身術」躲避追緝，未料不敵警方鷹眼。（柯宗緯翻攝）

警方先逮捕林姓男子，並在身上起出毒品。（柯宗緯翻攝）

高雄市47歲傅姓男子與23歲林姓男子，15日晚間潛入左營區祥和山莊後方一處廢棄營區，行竊153公斤電纜線、3塊工字鐵及變電箱，市價約1萬9000元，警方獲報到場搜索，先逮補持有毒品的林男，最後在樹林發現傅男用枯草遮掩，企圖用隱身術躲避追緝，但仍敵不過警方鷹眼遭逮，全案依竊盜罪、毒品案送辦。

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(中時)