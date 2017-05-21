白河蓮花季來囉！ 賴清德用「苦盡甘來」形容

白河蓮花季即日起開跑，今年邀請4位國宴主廚，研發創意養生蓮子餐，讓民眾可賞花品佳餚。（萬于甄攝）

市長賴清德（前左二）今日親臨蓮花季開幕儀式，由國宴主廚講解今年的創意蓮子餐內容。（萬于甄攝）

白河蓮花已逐漸盛開，雖一度面臨缺水，但日前幾波鋒面水氣，為蓮田補充水分，讓今年蓮花花況不錯。（萬于甄攝）

白河蓮花已逐漸盛開，雖一度面臨缺水，但日前幾波鋒面水氣，為蓮田補充水分，讓今年蓮花花況不錯。（萬于甄攝）

盛夏季節來臨，白河蓮花進入綻放時刻，今年蓮花花況不錯，蓮田內的蓮花已開約莫6成，350公頃蓮田中的蓮花都已亭亭玉立，吸引不少遊客前往欣賞。台南市長賴清德21日也親自蒞臨開幕典禮，他用「苦盡甘來」形容今年的蓮花，也邀請民眾到白河賞蓮。

白河蓮花季邁入第22個年頭，今年以「台南尚青．為荷來」為主題，讓活動更加多元豐富，除了賞花，還能品嘗國宴主廚親自料理的養生蓮子餐，白河區公所也與在地社區結合，辦理一連串的活動，希望藉此帶動觀光，提升農民經濟效益。

賴清德致詞時表示，去年台南經歷許多大大小小的災難，今年算是迎來「好年冬」，不僅關廟的鳳梨盛產，各地的農作水果亦都有好的收成，如今，白河蓮花更是朵朵開，可謂「苦盡甘來」，期待未來往500公頃栽種面積為目標邁進。

白河區公所表示，目前蓮田栽種面積約350公頃，去年初因寒害凍死不少種苗，今年雖小小碰上缺水危機，但好在日前幾波鋒面夾帶一些水氣，補充蓮田水分，讓今年蓮花花況不錯，有比往年來的鮮豔。

2017樂活白河蓮花季活動自即日起持續到7月底，想賞花的民眾可透過手機，在區公所網站上，隨時掌握賞花景點即時花況，6月3日起還有「節能減碳蓮鄉新風情健走活動」、「大家藝起來-快閃藝文表演活動」、「瑞智拚頭殼大賽」及「蓮子餐特色料理研習」等活動。

(中時)