海洋悲歌 台南北門沿海發現偽虎鯨擱淺死亡

海巡人員21日接獲漁民報案，在北門沿海發現一隻擱淺死亡的偽虎鯨，趕緊通報相關單位。（萬于甄翻攝）

一隻約4公尺長的偽虎鯨，21日清晨被發現擱淺在北門沿海的沙灘上，海巡人員趕到時，偽虎鯨已明顯死亡。（萬于甄翻攝）

第十一岸巡總隊為避免擱淺死亡的偽虎鯨遭海水沖走，將其拉離海域，並交由成大海洋生物暨鯨豚研究中心教授王建平接手。（萬于甄翻攝）

台南北門沿海21日發現一隻擱淺死亡的鯨豚，經過成大海洋生物暨鯨豚研究中心教授王建平前往檢視後，確認為偽虎鯨，至於什麼原因造成擱淺死亡，必須解剖後才明瞭；上個月才傳出七股外海有群偽虎鯨現蹤，如今竟傳出偽虎鯨擱淺死亡，讓不少民眾感到驚訝。

海巡署第十一岸巡總隊指出，昨日清晨約4點50分時接獲漁民報案，指稱在北門王爺港汕海邊，發現一隻疑似擱淺的鯨豚，隨即派遣4車12人前往，抵達現場時鯨豚已明顯死亡，且鯨豚體積過大，無法立即搬運，又怕鯨豚會隨著海浪沖走，因此海巡人員先將鯨豚脫離海域。

隨後通報市府農業局保育科及成大海洋生物暨鯨豚研究中心教授王建平，王建平表示，擱淺的鯨豚應屬於「偽虎鯨」，身長將近4公尺長，已成年，至於偽虎鯨確切死亡原因，將等載回研究中心後，擇期解剖才能釐清。

近期台灣西南沿海地區不斷有鯨豚現蹤，上個月才有漁民在七股國聖港燈塔外海，意外與成群「路過」的偽虎鯨相遇，如今再次見面卻是傳來擱淺死亡的消息，讓不少民眾感到相當難過惋惜。

據了解，該隻偽虎鯨擱淺處同一地點附近，往年也有隻抹香鯨不幸擱淺死亡，抹香鯨現已成為標本留在雲嘉南濱海國家風景區北門遊客中心展覽，近期台灣西南沿海有不少鯨豚出沒，相關單位也呼籲民眾，要愛惜海洋環境，也讓保育類鯨豚有生存海洋空間。

(中時)