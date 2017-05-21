偽丈夫簽名拿掉孩子 偽造文書判3月

許姓婦人前年1月偽簽丈夫簽名及盜蓋印章，於婦產科診所拿掉才6周骨肉，事後遭許夫控告偽造文書及通姦，高雄地院依調查局鑑定，認定手術同意書及麻醉同意書上筆跡，均非許夫筆跡。

通姦部分，許夫雖然認為太太外遇，孩子是別人的，但法官採信許婦所述，因夫妻感情不好，本想以受孕挽回婚姻，後來認為已無法挽回，不想與丈夫再有瓜葛才拿掉孩子。

法官審酌後，依偽造文書判許婦徒刑3月得易科罰金，通姦因證據不足判無罪，可上訴。

(中時)