與小龍女鬧翻難解 吳綺莉夜晚出關訴苦
武打巨星成龍1999年爆出與吳綺莉婚外情，女方之後生下一女「小龍女」吳卓林，日前吳卓林報警抓母，又疑因情緒不穩自殺送醫，和吳綺莉母女情陷入冰點，而吳綺莉連日來常把自己關在家裡，以杜絕狗仔追問，港媒最近拍到她終於肯出關，疑似是和一票密友相約訴苦。
眼見與進入青春期的女兒發生爭執次數越來越多，吳綺莉日前心累表示「真的受傷了」，也回憶自己17歲時跟小龍女一樣任性，如今歷史重演，使她驚覺諷刺。據《on.cc東網》報導，吳綺莉最近被目擊某日晚間7點多，素顏、一身輕便搭上計程車前往灣仔一家日本餐廳，與一群朋友聚餐聊心事。
席間雖然眾人有說有笑，但吳綺莉仍眉頭深鎖，晚間11時她與友人步出餐廳時，吳綺莉仍是一臉愁容，送完朋友搭車回家後，吳綺莉便一人再坐上計程車落寞打道回府，媒體詢問吳綺莉有關女兒近況，她低調表示小龍女還在住院，問題還在處理中，「我仍定時探望她，其他沒什麼，多謝關心！」
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(中時電子報)
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