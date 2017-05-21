賈躍亭辭任樂視網總經理

據樂視網公告，樂視集團董事長賈躍亭辭任樂視網總經理一職，由樂視致新總裁梁軍接任此職務。

公告稱，為集中精力履行董事長職責，將工作重心集中於公司治理、戰略規畫及核心產品創新，提高公司決策效率，賈躍亭將辭去總經理職務，繼續擔任樂視網董事長一職。

(工商)