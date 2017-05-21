爭取改裝車合法 千餘名車友齊聚板橋怒吼

千餘名車友齊聚板橋，爭取改裝車合法權。（葉書宏攝）

千餘名車友齊聚板橋，爭取改裝車合法權。（葉書宏攝）

千餘名車友齊聚板橋，爭取改裝車合法權。（葉書宏攝）

新北市議員李婉鈺今（21日）下午在板橋區江翠國小舉辦「重機車改裝車不等於噪音車」座談會。（葉書宏攝）

新北市議員李婉鈺今（21日）下午在板橋區江翠國小舉辦「重機車改裝車不等於噪音車」座談會。（葉書宏攝）

新北市議員李婉鈺致詞。（葉書宏攝）

藝人陳為民致詞。（葉書宏攝）

新北市議員李婉鈺今（21日）下午在板橋區江翠國小舉辦「重機車改裝車不等於噪音車」座談會，吸引千餘名車友齊聚，向與會的交通部、環保署等單位發出怒吼，車友們痛批，「市面上販售的改裝零件合法，裝在車上卻不合法，道理何在？」

新北市本月起加強違法改裝排氣管、噪音超標改裝車，晚間10時許到隔日上午6時許，限制不得行駛在新北市內道路上，不需經過噪音檢驗，即可依違反《噪音管制法》開罰3000元，引起車友們熱議，藝人陳為民更在臉書痛批「只要朱立倫選北市長或總統，我一定盡餘生之力提醒選民你的政績！」

同樣也愛好重車的李婉鈺與陳為民一起號召，在板橋區江翠國小舉辦「重機車、改裝車不等於噪音車」座談會，吸引逾千名車友齊聚，現場邀請交通部、環保署、新北市警察局交通大隊、新北市政府環保局等單位代表與會，與車友們直接面對面溝通。

車友們在現場反應熱烈，頻頻舉手提問，有車友痛批，「市面上販售的改裝零件合法，裝在車上卻不合法，道理何在？應該是從源頭管控，不合法的東西就不要販賣！」

這根本就是白色恐怖！李婉鈺說，請相關單位告知車友們一個合法的遊戲規則，台灣改裝汽機車合法性在哪？改裝品可以合法販賣進口，裝在車上卻不合法，車友們為了安全、美觀、夢想改裝，可是該繳的稅一毛錢沒少過，政府卻還要送給車友們罰單，相當不合理。

(中時)