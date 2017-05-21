國中教育會啟闈 潘文忠慰勞試務人員

教育部長潘文忠（右）、台南市教育局長陳修平（左）一同開啟門鎖、私下封條後啟闈。（王文吉攝）

闈外工作人員合力拉開大門，準備迎接闈內事務人員出闈。（王文吉攝）

鐵捲門緩緩升起，168名試務人員排隊「突闈而出」，結束14天闈場生活。（王文吉攝）

教育部長潘文忠（右）一一和試務人員握手，表達感謝之意。（王文吉攝）

168名試務人員手拿行李，魚貫排隊出闈，圓滿完成106年國中教育會考命題任務。（王文吉攝）

教育部長潘文忠說明今年國中會考僅有少數零星違規，考試過程大致順利。（王文吉攝）

解題教師、新北市永平高中沈文俊老師，說明自然科圖表題占8成以上，引導學生學會整理知識，靜心融會貫通。（王文吉攝）

解題教師、新北市新莊高中曾麗娜老師，說明英聽出現「反諷語調」題型，考驗學生透過對話語氣推斷答案。（王文吉攝）

106年國中教育會考今日結束，位於國家教育研究院台中分院的總闈場，準時在中午12時30分開啟大門，168名試務人員排隊出闈，教育部長潘文忠替地到場慰勞。全國試務會表示，成績將在6月9日公布成績，當日上午8時考生可上網查詢，下午統一寄發成績單。

106年國中會考由台南一中承辦，中午12時30分鈴聲響起，闈內同步傳出歡呼聲，鐵捲門緩緩升起，入闈教師和試考生手拿行李，結束14天的入闈生活，教育部長潘文忠在外迎接，一一和試務人員握手，表達感謝之意。

潘文忠出席啟闈記者會時表示，今年共有24萬3千多名考生應試，僅有少數零星違規，考試過程大致順利，閱卷將在三峽教育中心進行，預計6月9日公布成績，考生當天上午8時起可上網查詢，成績單下午寄發。

全國試務會主委、台南一中校長張添唐感謝闈內外伙伴順地達成任務，闈內作業都在時程前完成，考生再過半個月可拿到成績，選填志願是他們人生首次重要抉擇，師長務必從旁指導，家長也要給予關心支持。

今年組題秉持「難易適中」原則，台師大副校長、心測中心前主任宋曜廷解釋，各科試題平均通過率約5至6成間，命題有「三多」特色，包括基本題、生活化試題、跨科目與跨領域題型都有增加，取材著重學校學習與日常生活經驗的結合，希望提升學生學習動機。

全國試務會副主委、台中一中校長陳木柱表示，今年的組題、印卷、分卷工作順利，幾乎提前完成，尤其主辦學校很用心，每科命題完成後，都規劃表演節目提振士氣，例如「同舟共濟」陸上划龍舟相當應景，闈場之夜還播放花絮影片，供試務工作人員回顧紀念。

陳木柱說，闈場為避免資訊外漏，採「只進不出」原則，與外界暫時失聯14天，關久了其實滿無聊的，不過全國各考區主委學校每天都會送名產入闈場內慰勞，短短兩個禮拜已嘗遍各地美食，明年試務工作換台中一中接棒，有今年「實習」經驗相信可以做得更好。

(中時)