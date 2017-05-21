中市挖斷瓦斯管線冒火舌 1工人2度灼傷

中市發生施工不慎挖破瓦斯管線引發火災，搶救人員到場救護警戒。（陳淑芬翻攝）

施工挖破瓦斯管線引發火災意外，消防人員到場警戒。（陳淑芬翻攝）

（17:22更新內文） 中市光復路、繼光街口21日下午發生施工不慎挖破瓦斯管線引發火災意外，現場瞬間火舌猛烈，因位處鬧區，不少民眾飽受驚嚇，1名59歲施工的男工人，臉部10％遭2度灼傷，經搶救送醫。

今天下午2時23分，1家營造公司在光復路、繼光街口進行雨水下水道工程，施工工人不慎割破天然瓦斯管線引發火勢，現場瞬間竄出數公尺高的火舌，消防局獲報，派出人車到場，雖已無明火，但仍佈署2條水線防護警戒。

1名59歲施工工人不慎被火灼傷，臉部約有10％遭2度灼傷，意識清楚，經送中國附醫醫治。欣中瓦斯公司派員到場處理，剛抵現場偵測天然氣濃度為3000至4000ppm，進行阻漏作業，消防隊人員持續警戒到危機解除。

(中時)