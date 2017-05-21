進中一中、中女中 預估最少2到3科A＋＋

會考結束後，考生如釋重負，開心的踏出考場。（馮惠宜攝）

國中會考結束，中投區第一志願台中一中、台中女中粗估要錄取該校免試入學，5科達A是基本門檻，其中至少要有2科到3科是A++，而會考成績總點數至少要在93點至95點以上。

台中一中今年免試錄取896人，而台中女中免試入取名額為700人，校方分析今年各科難易度跟去年差不多，錄取標準應跟去年相去不遠。

兩校都預估，要進入該校考生第一關必須國文、英文、數學、自然與社會5科均達5A以上，5科中至少須有2科到3科達到A++，免試超額比序會考成績積點以達95點以上較保險。

中投區高中職免試入學會考成績總點數是將各科按等級標示分為1到7級，點數為級數的3倍，作文依評核則分1到6點，5科加作文點數最高111點。

(中時)