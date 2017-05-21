剃平頭「拐氣」？富邦林哲瑄也平頭亮相
富邦悍將高國輝昨剃掉一頭秀髮，以平頭新造型亮相，結果連兩天開轟，而這個「拐氣法」似乎也影響到球隊其他人了，富邦21日與Lamigo桃猿賽前，隊長林哲瑄在練習過後，走進醫護室出來後，就自嚕了一個小平頭現身，他笑說，「最近心情有點悶，就想剃頭換個心情。」
林哲瑄上周打擊火燙，21打數揮出3支安打，其中還包括1發全壘打，打擊率3成33，但他到本周打擊卻不盡理想，前三場比賽13打數僅1安，昨因疲勞沒有先發，9上上場代打，1打數選到1次四壞球保送。加上富邦本周又吞下4連敗，或許因為這樣，而讓林哲瑄想要剃頭拐氣的念頭。
「心情有點悶，剃頭換個心情！」林哲瑄說，上次剃頭是還在美國的時候，不過那時是因為剪頭髮麻煩，才會自己來，這次剃頭則是想換個心情，有趣的是，他自己剃完，還不斷在休息室裡「糾團」找人一起剃，他笑說，「隊長都帶頭了，希望大家也都一起剃！」
(中時電子報)
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