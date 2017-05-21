大陸漁船越界捕蝦 遭台南海巡查扣

大陸閩獅漁船21日凌晨違規越界捕蝦，被台南海巡隊人船查扣。（黃文博翻攝）

每年5月至8月間為大陸海洋伏季休漁期，這段期間，大陸漁船經常越界到我方海域捕魚、或從事其他非法活動，台南海巡隊21日凌晨就在七股海外，查獲泉州籍閩獅漁運船隻違規捕蝦100多斤，船長、船員等4人和漁船均台南海巡隊查扣。

適逢大陸地區海洋伏季休漁期，許多滯留於海上尚未返港之大陸漁船，伺機越界進入我國限制水域捕魚，海洋巡防總局台南海巡隊持續執行「護永專案」，除嚴格取締本國籍違規作業漁船外，針對大陸漁船實施「威力掃蕩」勤務，漢光演習期間加強巡查陸船，以打擊非法進入我國海域作業漁船。

21日凌晨4時53分，台南海巡隊接獲通報，指七股外8.9浬海域有外切漁船航跡可疑，立即派遣巡防艇前往察看，巡防艇於5時22分抵達通報海域時，發現大陸漁船「閩獅漁運」非法進入我國限制水域作業，立即登船檢查。

於8時5分將人船帶返安平商港扣留調查，海巡調查，該船曾於103年2月25日被該隊帶案裁罰在案，屬於累犯，船上有100多斤蝦子，均在安平外海海拋，船長和3名船員均被帶回台中海巡單位留置，全案依違反台灣地區與大陸地區人民關係條例及其施行細則規定留置調查處理，並依法加重行政裁罰，4人必須繳清罰款才能放行。

(中時)