中國大陸破獲美國情報網 CIA損失慘重
根據美國《紐約時報》20日，中國大陸破獲了美國中情局(CIA)一個在中國大陸的間諜網，使CIA遭受數十年來最嚴重的損失。
中國大陸各入口網站均引用環球網的報導，消息來源則為美國《紐約時報》5月20日的報導。《紐約時報》稱，從2010年起，美國中情局布署在中國大陸政府內部的多名線人逐步失聯，美國情報系統不能判斷失敗原因是CIA內部有人背叛了美國，還是中國成功駭入了中情局與外國線人的聯絡系統。中情局對失敗原因的看法分歧嚴重，至今也沒能最終確定。
《紐約時報》報導迅速在中國大陸與西方媒體流傳，英國廣播公司(BBC)，《衛報》等都對中美諜戰跟進報導。
《紐約時報》稱，美國花數年建立起的情報網路，因為大量線民消失而遭到破壞，也拖累了日後的相關行動，甚至還引發當時歐巴馬政府對於情報工作放緩原因的質疑。美國官員表示，這一事件是美國近年來最慘烈的情報漏洞。
參與撰稿的《紐約時報》記者馬特表示：「特別麻煩的一件事是，我們仍然不知道到底發生了什麼。」
(中時電子報)
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