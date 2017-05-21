警察節前夕 高巿府警察局舉辦健檢

高巿府警察局21日辦理健康檢查，替同仁的健康把關。（警方提供）

警政署統計，危勞職務基層巡佐、警員50歲以上自願及屆齡退休後，近5年平均死亡年齡為69.76歲，較50歲以上國民平均少活6.08年，高巿府警察局感於第一線執勤員警生活作息日夜顛倒，21日辦理健檢活動，為同仁健康把關。

巿警局辦理今年度「警察節健檢活動」，委由慈濟醫院團隊提供巡迴醫療，並在615警察節前後分4場舉行，除了今天的警察局場次，另3場分別為左營場在6月6日、鳳山場在6月18日、旗山場在6月20日，均於轄區分局禮堂舉行。

(中時)