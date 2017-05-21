總總府「國家級」訓練 金大親善大使更專業

總統府交際科長梁崇偉(前)與金大親善服務團隊合影。（金大提供）

金門大學日前在教育部特色大學計畫的支持下，邀請總統府交際科長梁崇偉對該校親善大使服務團進行為期2天的核心職能課程，期待這支隊伍在「國家級」的禮賓訓練之下，展現更專業的服務形象與內涵。

金大表示，該校親善大使服務團成軍6年來，除在校內協助接待貴賓，校外也常看到她們服務的身影。同學們也在團隊服務和接待外賓的過程中，獲得獨特的學習經驗與服務體驗。

梁崇偉應邀教授的課程共有14小時，包含禮賓精神、形象塑造、基本儀態、口語應對、接待禮儀、舞台頒獎實務、剪綵典禮禮賓實務、動土典禮禮賓實務與領導統御能力養成等相關實務訓練。學員們表示，模擬情境演練真實具臨場感，大家收穫很多。

金大表示，透過此次「國家級」的專業訓練，除增進團隊服務能量外，也培養和增進團隊向心力，未來更期望有機會爭取擔任國家榮典的禮賓人員，讓更多人認識金大的親善大使服務團。

(中時)