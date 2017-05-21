不滿女友分手逞獸慾 依妨害性自主判4年

陳姓男子不滿女友提分手，去年5、6月間，多次搶奪女方手機，逼對方坐上他的車，在車上一逞獸慾，另曾在對方住處、汽車旅館拍攝女方裸照，高雄地院依妨害性自主判陳男徒刑4年，強制罪及妨害秘密罪部分，合併判徒刑5月，可上訴。

(中時)