23所高中職、1600名學生 響應飢餓30
黃台南市23所高中職聯合舉辦飢餓體驗活動，今年以 「Together We Will『餓』零一起」為主題，號召了1600多名高中職學生，一起於5月20日中午起，至5月21日晚上6點，同步體驗飢餓30小時，省下餐費為飢餓兒童捐款逾40萬元。
此次聯合飢餓體驗活動，在今天假後甲國中聚集將近900位同學，透過飢餓闖關活動、飢餓宣廣、社團表演等，為飢餓最後的8小時帶來精彩的回憶。
體驗活動所有籌備工作，都是由各校同學一手包辦，23所高中職分別是：光華高中、台南高工、土城高中、慈幼工商、新化高中、新營高中、新豐高中、曾文家商、台南高商、明達高中、長榮中學、瀛海中學、家齊高中、南大附中、慈濟高中、南寧高中、台南女中、大灣高中、聖功女中、新化高工、長榮女中、永仁高中、曾文農工，活動總召光華高中呂秉丞表示：「透過好幾個月的開會籌備，大家共同投入在這次的飢餓體驗活動中，也相信我們每個人都可以發揮影響力，幫助改善飢餓兒童的現況！」
除了滿懷熱血與愛心的學生響應外，震旦集團也捐款10萬元關懷全球正遭受飢餓、戰火、天災等威脅的兒童，台南市長參選人顏純左也特別出席鼓勵飢餓勇士。
台灣世界展望會南區辦事處陳雅玲主任表示，每年台南市高中生的愛心與熱情不斷，主動響應飢餓30體驗，非常難得。7月15、16日「飢餓勇士大會師」將於高雄、彰化及花蓮三地同步舉辦，高雄巨蛋場將號召1萬3千名飢餓勇士，一起共創飢餓奇蹟。
(中時)
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