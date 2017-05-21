父與豬哥亮是好友 龍千玉曝兩人「逝世巧合」

龍千玉前往豬哥亮靈堂致哀，透露父親跟豬大哥是老友，7年前竟然跟豬哥亮是同月同日亡故。(中時資料照片)

「秀場天王」豬哥亮本月15日不敵大腸癌逝世，讓親友及外界感到悲痛，不捨一代傳奇就這樣離開大家，這一個禮拜來，有眾多星友前往豬大哥靈堂前悼念，年齡層橫跨老中青三代，足見天王生前重情重義的個性與廣大人脈，今天，台語歌手龍千玉也前往豬哥亮靈堂致意，現場忍不住哽咽，透露了父親與豬哥亮一生的「神奇巧合」。

龍千玉的父親江金城有「基隆虎爺」的封號，以通靈卜卦聞名，與演藝圈淵源頗深，名氣不比女兒小，很多藝人都曾請他指點一二，包含女兒的藝名就是他取的，而超級歌后鳳飛飛，也是被他改了這藝名才爆紅，據《蘋果日報》報導，龍千玉表示，豬哥亮跟爸爸生前是好朋友，而7年前江金城因口腔癌離開人間，過世的日子竟然跟豬大哥是同一天。

龍千玉感嘆，自己前幾年遭逢情緒低潮，有好一陣子沒出來公開活動，猶記豬哥亮當時跟她說：「不要怕，還有豬大哥」，後來復出，第一個就上他的節目，豬哥亮還在節目中說：「阿玉，要唱啦，你看這麼多人要聽你唱歌，不能不唱」，每次龍千玉想到這一段，就覺得很感動，讚豬哥亮的「豬式幽默」遍及整個華人圈，也感念他非常照顧後生晚輩，期盼豬哥亮如今逍遙自在，能到想去的地方，也希望大家永遠緬懷他。

(中時電子報)