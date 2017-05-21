新竹縣少棒隊華南金控盃拿下亞軍
新竹縣少棒代表隊本月14日起一連8天，參加在台南市舉行的「華南金控盃全國少棒錦標賽」，一路過關斬將，20日闖入決賽，雖然今天下午在冠軍戰中敗給台東縣代表隊屈居亞軍，縣長邱鏡淳仍在第1時間致電，肯定小選手們的努力付出，並再次慰勉代表隊再接再厲，為縣爭光。
縣府指出，此次比賽計有來自全國17個縣市隊伍參賽，是歷年來參賽隊伍最多的1次，競爭相當激烈，新竹縣代表隊第1場以2比1險勝桃園市，第2場13比10勝台北市，第3場8比7贏宜蘭縣，取得B組勝部冠軍，進入4強，昨天4強交叉決賽再以3比2贏新北市，闖入冠軍戰後今天下午與台東縣決勝。
教育處表示，新竹縣少棒代表隊集合縣內好手，包括有關西，中山，大同，上館，六家等5所學校17位棒球菁英選手，領隊是寶山國小校長彭鴻源，總教練是關西國小紀諺廷老師，另兩位教練為中山國小蔡佳偉及范萬宇老師。
「華南金控盃全國少棒賽」具有選拔賽的功能，不僅攸關城市的榮譽，在該賽事得到冠軍的隊伍，將獲得組隊權代表台灣，參加第4屆世界盃少棒賽，成為國家代表隊主力球員，同時也會擇選前4名城市代表隊及其他參賽的優異球員，一同加入中華代表隊。
至於U12世界盃少棒賽則是在2013年首度舉辦，地點在新莊棒球場，2015年則在台南開打，今年的賽事將在7月28日到8月6日舉行，地點仍在台南棒球場，前兩屆比賽，中華隊都獲得亞軍。
(中時)
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