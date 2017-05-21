吳敦義當選國民黨主席 王金平期待團結贏回執政

蔡賜松（中）是信安宮主委，過去與立委王金平（右2）交好，王金平21日南下拜訪宮廟，並對當選國民黨主席的吳敦義給予祝福。（程炳璋攝）

王金平造訪信安宮，受到台南民眾歡迎，上前與他握手。（程炳璋攝）

國民黨不分區立委王金平21日造訪台南萬國製藥觀光工廠與東區開基信安宮，適逢吳敦義當選國民黨主席，他期待吳上任後能團結黨員，贏回執政，若有機會，不排除參與國民黨的運作與改造。

開基信安宮主神李府千歲是台南萬國企業在33年前自北門區南鯤鯓代天府分靈供奉，原本以家廟形式供奉，因神明靈驗，家族發跡後發展為公廟，當年神明指示的蓋廟地點，在政府設定重劃區後未受影響，得以安穩座落在當地至今。

王金平畢業於台南一中，與台南在地頗有情感連結，擔任立法院院長時更與許多台南企業主交情深厚，他21日接受萬國企業集團總裁蔡賜松邀請，一同參觀萬國觀光工廠，隨即到信安宮參拜。

適逢吳敦義高票當選國民黨主席，王金平先表達恭喜，認為吳上任後責任重大，大家該給予支持，期待他能夠團結所有黨員，讓國民黨浴火重生，更加壯大，贏回民心與執政機會。

從正殿參拜到內殿，王金平展現親和力與民眾一一合影拍照，有民眾提問「你跟吳敦義應該交情很好吧？」他笑而不答，隨後表示，剛勝選的吳敦義尚未派人跟他接觸討論黨部政策走向，未來若有機會，不排除貢獻心力，參與黨的運作與改造。

(中時)