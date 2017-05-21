嘉南連傳鼬獾咬傷人 民眾上山多留意
嘉義縣和臺南陸續傳出有民眾遭野生鼬獾咬傷，且咬傷人的鼬獾狂犬病檢驗呈陽性機率相當高，嘉義縣家畜疾病防治所提醒民眾上山遊玩要多留意，如遭疑患狂犬病動物咬傷時，應立即清洗消毒傷口後儘速前往就醫，但切勿想要和染病動物接觸或捕捉牠，以確保自身安全。
嘉義縣家畜疾病防治所長李建霖表示，近來山區野生鼬獾罹患狂犬病案例時有所聞，日前嘉縣才傳出有遊客被咬傷，上周臺南也傳出一件，指鼬獾在山區有一定族群數，且通常野生動物看到人會躲，如果看到人不會躲，這隻動物可能就有問題，尤其部分染病鼬獾會衝出來咬人，民眾一定要特別留意。
李建霖提醒，如遭疑患狂犬病動物咬傷時，應遵循以下步驟：1.記：保持冷靜，牢記動物特徵。2.沖：用大量肥皂、清水沖洗15分鐘，並以優碘消毒傷口。3.送：儘速送醫評估是否要接種疫苗。4.觀：觀察動物行為。
另外，李建霖也呼籲，民眾如有發現死亡或行為異常野生動物，請立即通報所在地鄉鎮市公所或嘉義縣家畜疾病防治所處置，並切記不要棄養寵物，不要接觸及捕捉野生動物，要每年帶家中犬貓及人工飼養陸生食肉目動物施打狂犬病疫苗，遵守「二不一要」原則，以提升整體免疫覆蓋率，防範狂犬病發生，確保人畜安全。如未依規定每年攜帶家中犬、貓施打狂犬病疫苗者，將依違反動物傳染病防治條例處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰，請民眾務必每年帶犬貓施打狂犬病疫苗，以免受罰。
(中時)
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