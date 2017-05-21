國中會考零干擾 媽祖遶境靜悄悄

中港高中考場派人舉牌「疼惜考生，請勿燃放鞭炮」，提醒繞境隊伍勿干擾考生作答。（中港高中教務主任歐靜瑜提供）

媽祖遶境隊伍行經中港高中考場附近道路，頓時音量歸零，無聲通過。（中港高中教務主任歐靜瑜提供）

浩天宮廟方事前在臉書貼文宣導，呼籲信徒行經中港高中考場附近道路，不要製造音量干擾考生作答。（翻攝臉書）

106年國中教育會考上午進行第二天考試，中港高中考場共有991名考生赴試，不料卻遇上浩天宮大庄媽遶境。校方憂心影響學生作答，除事先跟廟方溝通協調外，上午還派人舉牌提醒「疼惜考生，請勿燃放鞭炮」，大庄媽遶境隊伍行經校園附近，頓時音量歸零，果然無聲通過。

該考場總幹事、中港高中教務主任歐靜瑜直呼「感謝媽祖婆顯靈了！」她還說，地方廟會活動也能夠體恤民情，及配合附近民眾的需求，這麼「甘心」的舉動，與本次會考的作文題目「傳統習俗」不謀而合。

(中時)