會考社會、數學、國文想拿A＋＋ 最多只能錯幾題

國中教育會考落幕，針對昨天考完的數學、社會、國文科試題解析，社會科補教師范郁彤說，今年社會科試題取材貼近生活，關於台灣本土、社會脈動與趨勢等議題明顯增加，以地理科最為明顯，例如新住民、匯率波動、長照問題等均入題，容易引起學生共鳴，電力座標則為新穎且實用的題材。

她指出，今年同樣有不少圖表題，考驗對圖表的轉譯分析能力，只要對考古題或模擬試題熟練的學生，不難拿分；今年更著重於地圖概念，尤其是世界地理，試題將地圖概念放在題目中、記憶度要提高，地圖熟悉度是答題關鍵。

她說，整體而言社會試題難易度適中、難度為中間偏易；估計錯3題以內可以拿到A++的成績，錯4至5題內拿A+、錯9題以內能得到A。

數學科補教老師葉子豪則分析，多數考生認為相對簡單，鑑別度還是有，考生緊張壓力大難免慌張，出題用心在於前13題偏向單一觀念題型，較一目了然知道觀念為何，但要注意粗心，數學計算容易出錯，重點在觀念、如何破題。

他說，近3年出題越來越生活化，例如去年考手機費率，今年第10題則考購物折扣，第15題水餃題。數學不再只是單純學科，生活處處可以結合。非選題第一大題村長選舉題也顯示，考題不再側重計算觀念，必須要有文字結合數字表達能力。

他認為，難易度為中間偏易，取決於細心程度與驗算檢查。考生想拿A++，若非選題分數全拿、第一部分最多錯3題，但若非選被扣分，選擇題就只能錯1題。拿A最多只能錯6題。

國文科補教老師劉炘表示，A++保守預估3題以內、A+6題、A8題，程度好學生只錯一兩題大有人在、甚至全對，有學生反映文言文難度，但解題發現文言文數量沒有增加，反而略微減少，由於敘述短，判讀上坦白講不會造成太高難度。

他認為，今年難度在白話文中，由於連接詞與語氣造成誤判，題幹與選項相互組合上因為閱讀能力不好將容易犯錯，仔細考生拿到A以上輕而易舉。以往傳統題型幾乎不再考，修辭、詞性、詞意等也有微妙調整，重點不是考什麼，而是怎麼考。

他建議考生平時加強閱讀，內容也要稍作選擇，從出題方向來看，不能僅限於文學範疇，報章雜誌到科普、跳脫文學，甚至電影也可以被閱讀。

(中時)