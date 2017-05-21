祥儀機器人挺進校園　明年進軍國際賽

機器人比賽近年來非常流行，桃園市的祥儀企業深入校園，啟發學子對機器人興趣，明年還要參加國際賽。（甘嘉雯翻攝）

以機器人聞名的祥儀公司，為提升台灣青年競爭力，舉行「相撲機器人大賽」2017年挺進校園，明年還要進軍國際賽，打造機器人企業新典範，20日由祥儀企業贊助的相撲機器人競賽，「祥儀極限組」共有19支隊伍參賽，在激烈的角逐下冠軍由明新科技大學脫穎而出，亞軍是萬能科技大學，季軍是明志科技大學獲得。

祥儀機器人夢工廠打造台灣首座結合產業趨勢、教育文創、益智娛樂等特色的觀光工廠，獨家引進日本正統的機器人程式教育，配合國際認證課程與國際競賽。

「TIRC台灣智慧型機器人大賽」中，祥儀企業贊助的相撲機器人競賽，希望藉由推動機器人競賽，擴大台灣青年學生視野，深入學習機器人系統相關的理論與實作技術，比賽採用國際競賽之規則，讓台灣優秀程式人才與國際接軌。

(中時)