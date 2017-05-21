來場文化饗宴！ 文學地景-桃園生活書寫特展揭幕

「文學地景-桃園生活書寫特展」開幕活動，21日在桃園市土地公文化館熱鬧開展，桃園市長鄭文燦表示，桃園陂塘特色，讓桃園產生與農業、生產、生活、文化的水域空間結合，內容融合古今詩作，以及桃園各地景的美麗風采，讓民眾在繁忙的現代手機生活裡，能停下腳步，欣賞桃園在地創作的詩作及書法，參與一場結合文學、老照片及詩品的文化饗宴。

(中時)