梁家輝結婚30周年 正妹女兒曬罕見舊照慶賀

Nikkie秀出一家人舊照慶父母珍珠婚。（圖／翻攝自nikkieleung IG）

Chole分享與爸媽出遊照片。（圖／翻攝自chloe_leungoe IG）

Chole貼出梁家輝與妻子牽手背影。（圖／翻攝自chloe_leungoe IG）

影帝梁家輝與妻子江嘉年1987年完婚，育有一對漂亮雙胞胎女兒Nikkie和Chole，今年正好是兩人結婚30周年，又稱「珍珠婚」，孝順的Nikkie今(21日)曬出一家人昔日罕見紀念舊照，開心慶祝父母親結婚30周年快樂，更祝她心中最美麗、聰明的媽媽生日快樂，一家人緊密感情令人稱羨。

稍早，Nikkie曬出舊照組圖說：「世上最美麗、聰明、大方、完美的媽媽生日快樂！也祝我最好的兩個朋友爸跟媽結婚30周年幸福，我愛死你們了！」而照片中的梁家輝雖十分青澀，但眉宇中的帥氣俊俏依舊，江嘉年也笑得燦爛幸福，一對雙胞胎小時候樣貌十分可愛，

而大女兒Chole則分享與父母同穿上親子裝出遊照片，開心說：「祝我超美好的父母結婚30周年快樂，我愛你們」，並秀出梁家輝與老婆牽手背影，網友也讚：「這就是愛情最美好的樣子。」

(中時電子報)