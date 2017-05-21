梁家輝結婚30周年 正妹女兒曬罕見舊照慶賀
影帝梁家輝與妻子江嘉年1987年完婚，育有一對漂亮雙胞胎女兒Nikkie和Chole，今年正好是兩人結婚30周年，又稱「珍珠婚」，孝順的Nikkie今(21日)曬出一家人昔日罕見紀念舊照，開心慶祝父母親結婚30周年快樂，更祝她心中最美麗、聰明的媽媽生日快樂，一家人緊密感情令人稱羨。
稍早，Nikkie曬出舊照組圖說：「世上最美麗、聰明、大方、完美的媽媽生日快樂！也祝我最好的兩個朋友爸跟媽結婚30周年幸福，我愛死你們了！」而照片中的梁家輝雖十分青澀，但眉宇中的帥氣俊俏依舊，江嘉年也笑得燦爛幸福，一對雙胞胎小時候樣貌十分可愛，
而大女兒Chole則分享與父母同穿上親子裝出遊照片，開心說：「祝我超美好的父母結婚30周年快樂，我愛你們」，並秀出梁家輝與老婆牽手背影，網友也讚：「這就是愛情最美好的樣子。」
(中時電子報)
關鍵字：梁家輝
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