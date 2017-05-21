嘉義市共和路市場火警 烈焰衝天幸無人傷亡

南門街店家火焰直冒出來。（廖素慧攝）

消防局雲梯車從空中壓制火勢。（廖素慧攝）

共和路的鐵皮屋不斷竄出火苗。（廖素慧攝）

共和路及南門街整片陷入火海。（廖素慧攝）

嘉義市共和路及南門街一帶的市場，下午4時多陷入火海，烈焰衝天，濃煙密布，數公里外可見，消防局出動水車及雲梯車陸、空雙軌救火，但木造加鐵皮屋，火勢一發不可收拾，延燒至少8棟房屋，幸好無人員傷亡，起火原因尚待調查。

下午4時11分許，消防局獲報民族國小側門的共和路、南門街有火警，立即出動人車搶救，一整片木造加鐵皮屋陷入火海，黑煙直竄雲霄，烈焰衝天，民眾驚慌逃生，火勢持續延燒至5時多，警消仍在搶救中。

消防局副局長郭立昌到場了解救災動態，他表示，因現場是菜市場區域，木造房子加鐵皮屋，有悶燒情形，且有2層樓房屋、路況允許，第一時間即出動雲梯車從空中灌水，陸上則水車接水線澆灌，已知有南門街、共和路共8棟民宅受損。

這一帶老店家雲集，有豆漿店、豆腐店、蔬果雜貨店、美髮店，是許多在地人吃早餐、買燒餅油條、豆腐等小吃常來的店，民眾圍觀，大呼危險，不捨老店家遭火舌吞噬。

(中時)