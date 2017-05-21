大改戰略　美新增「太空軍」恐降低作戰力

隨著全世界對太空的認識、探索和接觸越來越多，美軍認為這也增加了太空作戰的可能性，想要進一步整合美軍的太空軍事能力。(示意圖/Shutterstock)

美國空軍參謀總長古德芬上將(David Goldfein)。(圖/美聯社)

美國空軍最近模擬大改軍事戰略，預計改變原本的軍事組織，整合現有的空軍、陸軍和海軍的太空軍事能力，新增一支「太空軍」，不過卻遭到空軍參謀總長古德芬上將(David Goldfein)大力批評，他認為目前如果將組織大幅度調整，只會降低空軍的作戰能力！

美國《防務新聞》(Defence News)報導，近期美國空軍的主要作戰策略面臨重大變更，因為他們對於「太空」的看法有所轉變，以前認為太空是一個有利的環境，但是現在則認為「太空」可能是一個新的作戰場域，因為未來很可能敵軍會率先發動一場「太空戰爭」，引發美軍和敵軍在太空交戰，但是現有的美軍太空組織分散在陸、海、空三軍等不同軍種，各組織都具備一些太空軍事能力，無奈卻缺乏整合。

美國參議員羅傑斯(Mike Rogers)因此提出建議成立一支新的「太空軍」，應對未來的太空戰事，但是，空軍參謀總長古德芬上將不以為然，他認為現在不是時候，因為如果單位組織想要大幅變動的話，應要確認太空軍能夠融入其他軍種，共同在太空作戰，進行攻擊。也就是說，美國空軍應先設想太空軍可以如何應用到現有的作戰策略、技巧和程序中，否則貿然整合，只會降低空軍的太空軍事作戰力。

報導稱，上月阿拉巴馬州參議員羅傑斯(Mike Rogers)提出建議，呼籲成立一支「太空軍」，主要在訓練、組織和整備太空的任務，以整合不同軍種的相關能力，他說美國空軍目前有12項核心任務，太空任務只是其中1個，但是美國海軍和陸軍也都有一些軍事太空的相關能力，和相應的組織，他認為美國太空方面的相關組織目前是四分五裂，因此希望藉機成立新的「太空軍」，加以整合。

(中時電子報)