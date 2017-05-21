全台最古老動物園　私房景點大公開

新竹市立動物園在休園倒數前夕，公布園內10大私房景點，包括百年歷史的圓鳥籠等，邀請大家快來暢遊。（圖/郭芝函）

新竹市立動物園公布10大私房景點，其中包括海拔5500公分枕頭山。（圖/郭芝函）

全台原址現存最久、唯一位於市中心的新竹市立動物園，29日將休園進行動物園再生計畫，打造更適合動物生活的類棲地環境，園方趁勢公開百年圓鳥籠、隱藏版枕頭山以及無量壽石碑等10大私房景點，邀請大小朋友把握機會，快來打卡拍照留念。

動物園10大私房景點中，百年圓鳥籠人氣超高，是園內最夯的拍照打卡景點，其他則是半圓鳥籠、舊大象門、噴水池、百年蘇鐵、彩色石雨傘、八角籠與長頸鹿大門等各有特色與淵源，凝聚新竹三代人的美好回憶，另還有內行人才知道的「隱藏版」歷史景點枕頭山、無量壽石碑。

兒時住動物園附近的市長林智堅，深刻記得清晨會聽到獅子低沉吼叫，或長臂猿清脆的叫聲，回想起童年遠足，他說，只要來到舊大象門，以及噴水池，看到賣著叭噗冰淇淋、棉花糖和小玩具的攤販就非常開心，彷彿來到快樂天堂一樣興奮。

園長楊家民說，動物園隱藏版私房景點較少人知道，海拔高度5500公分的枕頭山，是新竹公園的最高點，因地勢居高臨下，可遠眺東門城，是1895年日軍架設大砲攻打竹塹城之處，動物園也製作「枕頭山登頂紀念牌」，提供民眾打卡紀念，山腳下的無量壽石碑，則是枕頭山改為公園後的落成紀念，描述舊竹塹風韻，皆擁百年歷史。

他表示，明星動物白鵜鶘居住的百年圓鳥籠，是除日本外全世界唯二的古典式鳥籠，也是園內的重要文物，繽紛的彩色石雨傘與一旁的遊戲沙坑，早已成為小朋友流連忘返的歡樂角落，另屬熱帶植物的百歲蘇鐵，照顧上相當不易，是新竹市區難得的風景。

(中時)