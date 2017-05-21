齊聚包阿拜粽　原民文化一次懂

新竹市千甲社區農場21日舉辦「我的粽夏情緣夢」活動，藉由包阿拜粽，學習原民文化，親子共享天倫。（郭芝函攝）

端午節將至，新竹市家庭福利服務中心21日在千甲社區農場，舉辦「我的粽夏情緣夢」親子活動，40多位大小朋友共同製作原住民特色粽—阿拜，體驗原住民原鄉聚落生活，單親媽媽小安今年初搬遷至此，忙於工作無暇與孩子互動，很高興藉此拉近彼此關係。

活動現場大夥透過假酸漿葉包覆內餡，再以月桃葉作外層，即完成「阿拜」粽，並在千甲農場執行長劉美玲帶領下，認識傳統窯爐，品嘗窯烤風味的粽子，過程中彼此專心學習，讓民眾深度了解不同生活文化，許多人都直言收穫滿滿，這周末既充實又特別。

社會處表示，新竹市約3929名原住民人口，家庭福利服務中心自2015年成立後，針對轄內原住民人口較多的區域，規畫原住民服務方案，由社工主動走入社區進行家庭訪視及辦理社區活動，提供預防性服務，讓居住新竹市的原住民如實獲協助，至今已有近300人次原住民參與，40戶原住民家庭則辦理長期服務。

社會處指出，今年度原住民外展服務，將辦理4場次原住民系列親子活動，以強調家庭價值及親子互動為主軸，若市民對親子活動想更進一步了解，可踴躍至臉書搜尋「新竹市家庭福利服務中心」粉絲專頁，或來電1999市民服務專線及新竹市家庭福利服務中心，電話：03-5355510。

(中時)