路平專案夜間施工 竹市交通不阻礙
新竹市今年度路平計畫4月啟動，在不影響市民用路狀況下，部分路段實施夜間施工，困難度相對提高，市府克服人力機具調度、視線不佳、瀝青品質維護等問題，逐一排定施作，市長林智堅強調，將工程帶來的交通衝擊降到最低，給市民平順、安全回家的路。
為何選擇夜間施工？工務處副處長曾嘉文說，夜間施工有效降低交通影響，如高速公路的整修、舖築，也都是夜間施工，以施作條件而言，日間除交通條件外，光線更明亮、氣溫較高，各種條件都比夜間來得好，不過就得面臨人力機具調度、視線不佳、瀝青品質維護等3大難題。
市府推動路平計畫，部分路段選日間、夜間施工，工務處表示，每年路平計畫施作路段皆經車流量評估，以「交通優先」逐一排定施作，首先深夜施作需靈活調度人力及機具，在有限時間內完成刨鋪工作，夜間施工需架設燈光線路，從四面八方補足光線外，交通管制及行車路線也需派員指引，維護施作同仁安全。
瀝青品質是路平工程最大重點，同時也是夜間施作最大難題，工務處指出，瀝青品質影響鋪面品質，鋪築過程須確保瀝青溫度維持在攝氏118度以上才能開工，保持穩定、持續不間斷的鋪築作業，因此針對瀝青從廠內拌料、載運，到現場鋪築、滾壓施工等步驟，得緊盯確保過程流暢。
瀝青在瀝青廠從拌合到出料，設有監視鏡頭全程錄影，監督拌合及出料的流程皆符合規定、不參和雜質，相關人員也可從手機上監看是否為專廠專用，一晚出廠只供料給單一單位，現場施作時更在施工路口架設攝影機，隨時監控施工進度，完工驗收時，政風處也全面參與監督，齊心維護新竹市道路品質。
(中時)
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