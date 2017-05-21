嘉義家扶50歲生日 包粽、立蛋慶生
嘉義家扶中心今21日上午在朴子市配天宮第2香客大樓舉辦「粽葉飄香傳溫情」活動，邀嘉義縣弱勢家庭53戶121人參加，因適逢嘉義家扶50周年，活動中除帶領親子包粽外，還安排親子百人立蛋活動，藉百人立蛋的歡樂氣息，慶祝嘉義家扶50歲生日。
為增加弱勢家庭社會參與的機會，家扶每年於端午節前夕為受扶助家庭舉辦「粽葉飄香傳溫情」活動，許多家庭全家總動員參與多年。1位受扶助長達10年的陳媽媽說，她第一次學包粽子就是在家扶的粽葉飄香傳溫情活動上，透露從起初綁好粽，但米露出一半，現在已經能夠獨立包好整串粽子，有一年還帶著台東娘家媽媽一起參與，媽媽看到她的高超包粽手藝，還很驚訝。
目前就讀大學的小倫說，他從小參與粽活動，總是爭著搶答有獎徵答，現在則是扮演幫忙小朋友搶答角色，也因為參與立蛋活動，才知道原來一路陪伴他們的嘉義家扶已經有50年歷史了。
嘉義家扶中心主任沈明彥指出，物價波動，今年粽子原物料明顯上漲，增加家扶不少活動經費壓力，感謝朴子配天宮、福添福社會福利慈善事業基金會、九華山地藏庵、嘉義縣精緻農業協會及各界善心人士給予物資和經費協助，以及家友會、溫媽媽兩隊義工人力協助，活動才能圓滿舉辦，至於活動後每戶家庭帶回兩串粽子，除減輕家庭經濟負擔外，也讓全家人一同品嚐親手作的粽子，為親子間留下美好回憶。
(中時)
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